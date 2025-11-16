Ayhancan Güven, FIA GT Dünya Kupası yarışını bitiremedi

- Milli sporcu Ayhancan Güven, FIA GT Dünya Kupası'nda yarış dışı kaldı.
- Takım arkadaşı Heinrich'in müdahalesi sonucu bariyerlere çarptı.
- Kazadan önce 3. sıraya yükselmişti.
Çin'de düzenlenen FIA GT Dünya Kupası'nda heyecan yaşandı.
2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) şampiyonu Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Macau Pisti'nde 11 numaralı Schumacher CLRT aracıyla piste çıktı.
Yarışa 6. sıradan başlayan milli sporcu, ilk turda takım arkadaşı Laurin Heinrich'in müdahalesiyle bariyerlere çarpıp, yarış dışı kaldı.
Ayhancan, kazadan önce 3. sıraya kadar yükselmişti.
İTALYAN PİLOT KAZANDI
Yarışı İtalyan pilot Antonio Fuoco kazanırken İsveçli Raffaele Marciello ikinci, Alman Laurin Heinrich ise üçüncü oldu.