Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, motor sporlarının en zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat yarışında piste çıkmaya hazırlanıyor.

Genç sporcu, yarın saat 17.00’de başlayacak yarışta, Porsche 911 GT3 R ile mücadele edecek.

Bu prestijli yarışta Ayhancan Güven’in takım arkadaşları, 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) şampiyonu Fransız pilot Kevin Estre ile 2023 DTM şampiyonu Avusturyalı pilot Thomas Preining olacak.

Üçlü, zorlu Nordschleife pistinde yüksek tempolu bir dayanıklılık sınavına çıkacak.

24 SAATLİK MÜCADELE YARIN BAŞLAYACAK

Yarış haftası, dün gerçekleştirilen antrenman seanslarıyla başladı.

Bugün saat 14.20’de sıralama turları yapılırken; TSİ 17.15’te ise üçüncü antrenman seansı gerçekleştirilecek.

24 saatlik mücadele ise yarın TSİ 17.00’de start alacak.

Dünyanın en çok takip edilen binek otomobil serilerinden biri olan DTM’de gösterdiği performansla dikkat çeken Ayhancan Güven, hem Türkiye motor sporları tarihinde hem de uluslararası arenada yeni bir başarı hikâyesi yazmaya hazırlanıyor.

DTM’DE GALİBİYET ELDE EDEN İLK TÜRK PİLOT

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası’nda (DTM) sezonun ilk ayağı Oschersleben’de ikinci yarışta zafere ulaşarak, DTM tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanıyla tarihe geçti.

Hollanda’nın efsanevi Zandvoort pistindeki sezonun üçüncü ayağında ilk yarışta damalı bayrağı da ilk sırada geçen Ayhancan, bu sezon DTM’de ikinci galibiyetini aldı.

Ayhancan Güven, DTM’de genel klasman tablosunda 3’üncü sırada bulunuyor.