Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, Daytona 24 Saat Yarışı'na katılacak

- Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, 2026 IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Daytona 24 Saat Yarışı'na katılacak.
- Ayhancan, Manthey takımının 911 numaralı otomobilini GTD Pro kategorisinde kullanacak.
- Salih Yoluç, DXDT takımının 36 numaralı aracıyla GTD sınıfında yarışacak.
Geçen sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Ayhancan Güven, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenecek 24 saatlik mücadelede GTD Pro kategorisinde yarışacak.
Red Bull sporcusu Ayhancan, İsviçreli Ricardo Feller, Avusturyalı Thomas Preining ve Klaus Bachler ile beraber Manthey takımının 911 numaralı otomobilini kullanacak.
SALİH'İN EKİBİ
DXDT takımının 36 numaralı aracıyla GTD sınıfında direksiyon başına geçecek Salih Yoluç'un takım arkadaşları ise İrlandalı Charlie Eastwood, ABD'li Mason Filippi ve Yeni Zelandalı Scott McLaughlin olacak.
24 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarış, 24 Ocak Cumartesi günü TSİ 21.40’ta başlayacak.