Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ikinci yarışı bitiremedi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ikinci yarış yapıldı.
İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde koşulan hafta sonunun 20 turluk ikinci yarışına 6. cepten başlayan milli motosikletçi Can Öncü, sonlara doğru yaşadığı sorun nedeniyle bitime 3 tur kala yarış dışı kaldı.
PUANSIZ BİTİRDİ
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına yarışan milli sporcu, hafta sonunun ilk yarışında da kaza nedeniyle puan alamamıştı. Böylece Can Öncü, İtalya ayağını puansız kapattı.
İkinci yarışı Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci sırada tamamlarken, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Orelac takımından İspanyol Jaume Masia ise üçüncü oldu.
SIRADAKİ YARIŞ ÇEKYA'DA
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek.
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