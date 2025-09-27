Abone ol: Google News

Can Öncü, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 17:35
Can Öncü, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağının ilk yarışının heyecanı yaşandı.

Yarışın başından sonuna kadar Valentin Debise ile mücadele eden Can Öncü, MotorLand Aragon Pisti'ndeki ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.

KADİR 17. OLDU

Türkiye adına genç motosikletçi Kadir Erbay da ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda gaza bastı.

Wildcard ile dünya şampiyonasına katılan Kadir Erbay, 24. sıradan başladığı yarışı 17. sırada tamamladı.

CAN ZİRVEYİ KOVALAYACAK

Yarışta, Ducati Panigale takımından Fransız sürücü Valentin Debise birinci, Yamaha ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi ise üçüncü oldu.

Milli sporcu Can Öncü, yarın Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışında TSİ 13.35'te zirveyi kovalayacak.

Eshspor Haberleri