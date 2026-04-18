Can Öncü, Supersport Hollanda ayağının ilk yarışını 10. bitirdi

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 10. sırayı aldı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında heyecan yaşandı.
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki sona erdi.
CAN 10. BİTİRDİ
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, 5. cepten kalktığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.
Bitime 5 tur kala Tom Booth-Amos (PTR Triumph takımı) ile yaşadığı temas sonrası 3'üncülükten 5'inciliğe gerileyen Can, kalan bölümde de tempo kaybı yaşayarak yarışı 10. sırada bitirdi.
İLK SIRADA MASIA VAR
Jaume Masia (Orelac Verdnatura) ise damalı bayrağı ilk sırada gördü.
İkinci yarış yarın TSİ 15.00'te koşulacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi