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Deniz Öncü, Moto2 İtalya yarışında 6. oldu

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Deniz Öncü, Moto2 İtalya yarışında 6. oldu

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağının heyecanı yaşandı.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

DENİZ, 6. BİTİRDİ

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

SIRADAKİ YARIŞ 29 HAZİRAN'DA

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

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