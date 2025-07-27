Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin 1000. yarışının kazananı Toprak Razgatlıoğlu

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu başarıdan başarıya koşuyor...
Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sekizinci etap superpole yarışını kazandı ve üst üste 8. galibiyetini aldı.
Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.
TOPRAK BİR YARIŞ DAHA KAZANDI
Mücadeleye ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.
Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.
Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.
DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI'NDA BİNİNCİ YARIŞIN GALİBİ OLDU
Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.
Milli motosikletçinin bu zaferi Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin 1000. yarışında geldi.