Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin 1000. yarışının kazananı Toprak Razgatlıoğlu Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sekizinci etap superpole yarışını kazandı ve üst üste 8. galibiyetini aldı ve WBSK tarihinin 1000. yarışında zafer elde etti.