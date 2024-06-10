F1 Kanada Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen oldu Formula 1'de sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

AA & Ensonhaber

Formula 1'de Kanada'nın Montreal kentindeki pistte düzenlenen sezonun 9. yarışı 70 tur üzerinden yapıldı.

Yağmurun etkisi altında gerçekleşen yarışın bitiş çizgisini 1 saat 45 dakika 47.927 saniyeyle ilk sırada geçen Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezon 6, kariyerinin 60. grand prix zaferini elde etti.

McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 3.879 saniye gerisinde ikinci, pole pozisyonunun sahibi olan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 4.317 saniye farkla üçüncü oldu.

Pilotlardan Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Logan Sargeant ve Alexander Albon ise yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 10. yarışı İspanya Grand Prix'si 23 Haziran'da koşulacak.

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 194 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 131

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

Takımlar

1. Red Bull: 301

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 212

4. Mercedes: 124

5. Aston Martin: 58