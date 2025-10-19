Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

- Max Verstappen, ABD Grand Prix'si sıralama turlarında 1:32.510'luk derecesiyle pole pozisyonunu kazandı.
- Lando Norris ikinci, Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.
- Verstappen, kazandığı pole pozisyonu ile Ayrton Senna'yı geçerek tarihte üçüncü sıraya yerleşti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sinde gerçekleşiyor.
ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 32.510 saniyelik derece elde eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Hollandalı pilotun 0.291 saniye arkasında yer alan Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.297 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 6. cepten başlayacak.
VERSTAPPEN'DEN TARİHİ BAŞARI
Verstappen, tek bir takımla kazanılan pole pozisyonu sayısında (47) Ayrton Senna'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti.
Bu alanda Lewis Hamilton, Mercedes ile kazandığı 78 pole pozisyonuyla ilk sırada yer alıyor.
ABD Grand Prix'si TSİ 22.00'te koşulacak.