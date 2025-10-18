Formula 1 ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı

- Max Verstappen, ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını kazandı.
- Red Bull pilotu, yarışı 37 dakika 58.229 saniyede tamamladı.
- George Russell ikinci, Carlos Sainz üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sinde heyecan yaşanıyor.
Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirildi.
VERSTAPPEN, İLK SIRADA BİTİRDİ
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 37 dakika 58.229 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Mercedes takımından Büyük Britanyalı pilot George Russell, Verstappen'in 0.395 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz ise liderin 0.791 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.