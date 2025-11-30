Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

- Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sıralama turlarını McLaren'den Oscar Piastri birinci tamamladı.
- Piastri'nin ardından takım arkadaşı Lando Norris ikinci, Max Verstappen ise üçüncü oldu.
- Piastri, ayrıca sprint yarışını da kazanarak dikkat çekti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı, Katar Grand Prix'sinde gerçekleşiyor.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 19.387 saniyelik derece elde eden McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, ilk cebe yerleşti.
PODYUMDAKİ DİĞER İSİMLER
Avustralyalı pilotun 0.108 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Lando Norris ikinci, 0.264 saniye gerisindeki Max Verstappen (Red Bull) ise üçüncü oldu.
Katar Grand Prix'sinde dün yapılan sprint yarışını da Piastri kazanmıştı.
NORRIS KAZANIRSA ŞAMPİYON
26 yaşındaki Norris bugün TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.