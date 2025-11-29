Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını Oscar Piastri kazandı

- Oscar Piastri, Katar Grand Prix'sindeki sprint yarışını kazanarak 8 puan elde etti.
- George Russell ikinci, Lando Norris üçüncü sırayı aldı.
- Novak Djokovic, dereceye giren pilotlara kupalarını takdim etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası Katar Grand Prix'sinde sprint yarışı gerçekleşti.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak Katar Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.
Sprint yarışında 26 dakika 51.003 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 8 puanı hanesine yazdırdı.
Mercedes takımından Britanyalı George Russell, Piastri'nin 4.951 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Lando Norris ise 6.279 saniye arkasında üçüncü oldu.
Son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışını 4. sırada tamamladı.
NORRIS KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.
Sprint yarışında ilk 3 sırayı alan pilotlara kupasını Sırp tenisçi Novak Djokovic verdi.
PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 396 puan
2. Oscar Piastri (Avustralya): 374
3. Max Verstappen (Hollanda): 371
4. George Russell (Büyük Britanya): 301
5. Charles Leclerc (Monako): 226