Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı gerçekleşti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.
VERSTAPPEN KAZANDI
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.
Mercedes pilotu George Russell, Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise liderin 19.199 saniye farkla arkasında üçüncü oldu.
Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajda yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.
SIRADAKİ YARIŞ SİNGAPUR'DA
Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü koşulacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299
3. Max Verstappen (Hollanda): 255
4. George Russell (Büyük Britanya): 212
5. Charles Leclerc (Monako): 165
Takımlar
1. McLaren: 623
2. Mercedes: 290
3. Ferrari: 286
4. Red Bull Racing: 272
5. Williams: 101