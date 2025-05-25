Formula 1'de Monako Grand Prix'sini Lando Norris kazandı

AA & Ensonhaber

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Monako'da yapıldı.

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'ndeki yarış, 78 tur üzerinden düzenlendi.

NORRIS, GALİP GELDİ

Bu sezon 2. yarış zaferini elde eden McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, yarışı 1 saat 40 dakika 33.843 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Norris'in 3.131 saniye gerisinde ikinci, Norris'in McLaren'dan takım arkadaşı Oscar Piastri ise liderin 3.658 saniye arkasında üçüncü oldu.

SIRADAKİ YARIŞ İSPANYA'DA

Alpine pilotu Pierre Gasly, Red Bull pilotu Yuki Tsunoda ile 8. turda yaşadığı kaza sonrası yarış dışı kalırken eski şampiyonlardan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, 38. turda motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi.

Sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'si, 1 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 158

3. Max Verstappen (Hollanda): 136

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Charles Leclerc (Monako): 79

TAKIMLAR

1. McLaren: 319

2. Mercedes: 147

3. Red Bull: 143

4. Ferrari: 142

5. Williams: 54