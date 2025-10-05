Formula 1'de Singapur Grand Prix'sinin galibi George Russell!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı Singapur Grand Prix'sinde gerçekleşti.
Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenen yarış, 62 tur üzerinden yapıldı.
SEZONUN İKİNCİ ZAFERİ
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, sezonun ikinci, kariyerinin 5. galibiyetini aldı.
PODYUMDAKİLER
Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, Russell'ın 5.430 saniye gerisinde ikinci, McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise liderin 6.066 saniye arkasında üçüncü oldu.
MCLAREN İLAN ETTİ
McLaren, takımlar klasmanında 650 puana ulaşarak bitime 6 etap kala üst üste ikinci, tarihinde 10. şampiyonluğunu ilan etti.
SIRADAKİ YARIŞ ABD'DE
Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si, 19 Ekim Pazar günü koşulacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 336
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 273
4. George Russell (Büyük Britanya): 237
5. Charles Leclerc (Monako): 173
Takımlar
1. McLaren: 650
2. Mercedes: 325
3. Ferrari: 300
4. Red Bull: 290
5. Williams: 102