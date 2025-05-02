Formula 1'de sıradaki adres Miami

İHA

Formula 1'de sezonun 6. yarışı, ABD'de gerçekleştirilecek. Miami Grand Prix'si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Miami Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te yapılacak.

NORRIS KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı.

Bu pistteki en hızlı turunu ise 2023 yılında 1:29.708 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen gerçekleştirdi.

PIASTRI LİDER DURUMDA

Geride kalan 5 yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri üst üste 2, toplamda 3, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull'dan da Max Verstappen 1'er kez kazandı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99 puan

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 87 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 73 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 47 puan

Takımlar

1- McLaren: 188 puan

2- Mercedes: 111 puan

3- Red Bull: 89 puan

4- Ferrari: 78 puan

5- Williams: 25 puan