Formula 1'de sıradaki adres Miami

Formula 1'de sezonun 6. yarışı, ABD'de gerçekleştirilecek. Miami Grand Prix'si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Miami Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak.
Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te yapılacak.
NORRIS KAZANMIŞTI
Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı.
Bu pistteki en hızlı turunu ise 2023 yılında 1:29.708 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen gerçekleştirdi.
PIASTRI LİDER DURUMDA
Geride kalan 5 yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri üst üste 2, toplamda 3, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull'dan da Max Verstappen 1'er kez kazandı.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
Pilotlar
1- Oscar Piastri (Avustralya): 99 puan
2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 puan
3- Max Verstappen (Hollanda): 87 puan
4- George Russell (Büyük Britanya): 73 puan
5- Charles Leclerc (Monako): 47 puan
Takımlar
1- McLaren: 188 puan
2- Mercedes: 111 puan
3- Red Bull: 89 puan
4- Ferrari: 78 puan
5- Williams: 25 puan
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