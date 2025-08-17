MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. etabı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Ring'de, 28 tur üzerinden düzenlendi.
MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 11 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 6, sezonun 9. zaferine ulaştı.
Tecrübeli pilot, MotoGP tarihinin 1000. yarışından zaferle ayrıldı.
SIRADAKİ YARIŞ MACARİSTAN'DA
BK8 Gresini takımından İspanyol Fermin Aldeguer, liderin 1.118 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 3.426 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 24 Ağustos'ta yapılacak.
PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA
1. Marc Marquez (İspanya): 418 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 276
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 221
4. Marco Bezzecchi (İtalya): 178
5. Franco Morbidelli (İtalya): 144