MotoGP Çekya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.
MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika, 04.628 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 5, sezonun 8. zaferine ulaştı.
SIRADAKİ YARIŞ AVUSTURYA'DA
Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi, liderin 1.753 saniye gerisinde ikinci, Red Bull KTM ekibinin İspanyol pilotu Pedro Acosta ise Marquez'in 3.366 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 13. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 17 Ağustos'ta yapılacak.
PİLOTLAR KLASMANINI İLK 5 SIRASI
1. Marc Marquez (İspanya): 381 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 261
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 213
4. Marco Bezzecchi (İtalya): 156
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 142