Dolar
6.7872
-0.1441%
Euro
7.723
0.1686%
Altın
1722.46
0.4303%
Borsa
110360.54
1.0289%
G. Altın
375.805
0.3267%
Bitcoin
66251.03
0.0052%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    MotoGP Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağı iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 16:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    MotoGP Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'dan sonra İtalya'nın  ev sahipliği yapacağı etap da koronavirüs kurbanı oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarışın iptal edildiği duyuruldu.

    Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2) ve Fransa'daki yarışları da salgın yüzünden ertelenmişti.

    Görüş Bildir