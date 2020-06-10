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MotoGP Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağı iptal edildi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 16:07
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı etap da koronavirüs kurbanı oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarışın iptal edildiği duyuruldu.
Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2) ve Fransa'daki yarışları da salgın yüzünden ertelenmişti.