Ricciardo 2023'te pistlerde olmayacak

Sezon sonunda Mclaren ile yollarını ayıracak olan Daniel Ricciardo gelecek sene yarışmayacağını açıkladı.

Pierre Gasly ve Nyck De Vries'in sırasıyla Alpine ve Aston Martin'e gideceğini açıklamasıyla birlikte Daniel Ricciardo, 2023'te pistlerde olmayacağını söyledi.

2011 yılında HRT ile Formula 1'e başlangıç yapan Ricciardo, Toro Rosso, Red Bull Racing ve Renault takımlarında yarıştıktan sonra McLaren'e geçiş yapmıştı.

Honeybadger lakaplı Ricciado takım bulamaması hakkında açıklamalarda bulundu.

"2023'te gridde olmayacağım"

"Dürüst olmak gerekirse, Gasly’nin Alpine ile anlaşabileceğinden haberdardım." diyen Avustralyalı pilot, "Bir süredir konuştuklarını biliyordum ve Pierre ile çok ilgilendiklerini biliyordum, bu yüzden buna hazırlıklı olduğumu ve sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Benim için gelecekte ne olabileceğini anlamaya çalışıyordum, ancak şu anki gerçek şu ki, 2023'te gridde olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 200'ü aşkın yarışa katılan Daniel Ricciardo 8 yarış kazanırkez 32 kez de podyuma çıktı.