Petrol
94.81
-1.43%
Euro
18.0673
0.21%
Dolar
18.5833
0.04%
Altın
997.51
0.08%
Borsa
3593
0.32%
Bitcoin
359.582
-1.26%
BTXN Coin
8.11
-8.97%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Ricciardo 2023'te pistlerde olmayacak

    Sezon sonunda Mclaren ile yollarını ayıracak olan Daniel Ricciardo gelecek sene yarışmayacağını açıkladı.
    • 11.10.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ricciardo 2023'te pistlerde olmayacak

    Pierre Gasly ve Nyck De Vries'in sırasıyla Alpine ve Aston Martin'e gideceğini açıklamasıyla birlikte Daniel Ricciardo, 2023'te pistlerde olmayacağını söyledi.

    2011 yılında HRT ile Formula 1'e başlangıç yapan Ricciardo, Toro Rosso, Red Bull Racing ve Renault takımlarında yarıştıktan sonra McLaren'e geçiş yapmıştı.

    Honeybadger lakaplı Ricciado takım bulamaması hakkında açıklamalarda bulundu.

    "2023'te gridde olmayacağım"

    "Dürüst olmak gerekirse, Gasly’nin Alpine ile anlaşabileceğinden haberdardım." diyen Avustralyalı pilot, "Bir süredir konuştuklarını biliyordum ve Pierre ile çok ilgilendiklerini biliyordum, bu yüzden buna hazırlıklı olduğumu ve sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Benim için gelecekte ne olabileceğini anlamaya çalışıyordum, ancak şu anki gerçek şu ki, 2023'te gridde olmayacağım." ifadelerini kullandı.

    Kariyeri boyunca 200'ü aşkın yarışa katılan Daniel Ricciardo 8 yarış kazanırkez 32 kez de podyuma çıktı.

    Ricciardo 2023 te pistlerde olmayacak #1


    Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı
    Gündem

    Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Almanya Başbakanı: Savaş tüm dünyayı etkiliyor
    Dünya

    Almanya Başbakanı: Savaş tüm dünyayı etkiliyor

    Görüş Bildir