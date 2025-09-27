Toprak Razgatlıoğlu, Superbike İspanya ayağının ilk yarışını kazandı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında heyecan yaşandı.

Alcaniz şehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

ARAGON'DAKİ İLK ZAFERİNE İMZA ATTI

Aragon'daki superpole seansını ikinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı.

Baştan sona üstün götürdüğü yarışta Red Bull sporcusu, üst üste sezonun 13'üncü, Aragon'da ise ilk zaferine imza attı.

REKORU EGALE ETTİ

Toprak, bu sonuçla aynı zamanda kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti.

FARKI 44 PUANA ÇIKARDI

494 puana yükselen Toprak, genel klasman liderliğini korurken, yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

BAHATTİN 16. OLDU

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırayı aldı.

HEYECAN SÜRECEK

Şampiyonada 28 Eylül Pazar günü yapılacak superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

"BENİM BU KADAR GÜLDÜĞÜMÜ GÖREMEZSİNİZ"

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci olmasının kendisi için çok özel bir an olduğunu söyledi.

Kariyerinde ilk kez Aragon Pisti'nde zafer elde eden Toprak, "Benim bu kadar güldüğümü görmezsiniz. Birçok yarışta birinci olduk ama bu biraz özeldi. 2018'de Superbike kariyerim başladı ve 2018'den bu yana burada hiç birincilik almadım. Sonunda bugün ilk defa Aragon'da birinci olduk. Bu gerçekten benim için unutulmaz bir şey oldu çünkü MotoGP padok alanına gitmeden önce burada birinci olmak istiyordum. Sonunda o da bugüne nasipmiş." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yarın çıkacağı iki yarışa odaklanması gerektiğini aktaran Toprak, "Biraz daha sakin kalmaya çalışıyorum çünkü yarın Superpole yarışında birinci olursam üst üste 14 yarış kazanıp yeni bir rekor kırmış olacağım. Tabii bunu hep beraber göreceğiz, herkes elinden geleni yapacak. Ducati'nin daha güçlü geleceğini düşünüyorum. Bizim de motoru biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah her şey yolunda gider ve yeni bir rekor kırarız. Çünkü bu güne kadar birçok rekor kırdık, bir bu kaldı. Bunu da halledebilirsek güzel olacak. Ama önemli olan buradan en iyi puanla ayrılmak. Şampiyonada biliyorsunuz büyük mücadele ediyoruz, iki yarış hafta sonu kaldı. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.