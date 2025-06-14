Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da tarihi galibiyet

İHA

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya ev sahipliği yapıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, superpole sıralama seansında 1:31.856'lık derecesiyle Nicolo Bulega'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

İLK SIRADA BİTİRDİ

Toprak, Nicolo Bulega'nın aldığı üç sıra ceza sonrası yarışa ilk sıradan başladı.

Yarışın son bölümüne kadar Toprak ile Bulega arasındaki fark yarım saniyenin altına inse de son tura girilirken, milli motosikletçi farkı 0.556'ya çıkardı.

Toprak, finişi ilk sırada geçerken Nicolo Bulega ikinci ve Danilo Petrucci üçüncü oldu.

EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ İSİM

Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 64. zaferini elde ederek Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin en çok yarış kazanan ikinci ismi oldu.