WRC'nin 8. etabı Estonya Rallisi'nin galibi Oliver Solberg

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 8. ayağı gerçekleşti.
Estonya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 2 saat 36 dakika 35.1 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo takımının İsveçli pilotu Oliver Solberg, WRC kariyerinin ilk zaferini elde etti.
Hyundai Shell Mobis ekibinden Estonyalı Ott Tanak, Solberg'in 25.2 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Belçikalı Thierry Neuville ise liderin 48.3 saniye arkasında üçüncü oldu.
TANAK, LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Tanak, pilotlar klasmanında Büyük Britanyalı Elfyn Evans'ın (Toyota Gazoo) bir puan önünde liderliğe yükseldi.
9. AYAK FİNLANDİYA'DA
WRC'nin 9. ayağı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.