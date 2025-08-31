Abone ol: Google News

WRC'nin Paraguay Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 10. ayağı Paraguay Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier kazandı.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 22:15
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 10. ayağı gerçekleşti. 

Paraguay'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 8 dünya şampiyonluğu bulunan Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier, 3 saat 6.6 saniyeyle ilk sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'in 26.2 saniye gerisinde ikinci, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai) ise liderin 27.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

EVANS LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Pilotlar klasmanında 198 puana ulaşan Evans, liderliğini korudu.

SIRADAKİ YARIŞ ŞİLİ'DE

WRC'nin 11. ayağı, 11-14 Eylül tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.

