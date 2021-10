Nwakaeme: Her galibiyet ve her puan bizim için çok değerli

Nwakaeme: Her galibiyet ve her puan bizim için çok değerli

Rizespor galibiyetiyle birlikte Trabzonspor'da 100. maçına çıkan Nwakaeme, "Her galibiyet ve her puan çok değerli" dedi.

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında ağırladığı Rizespor'u 2-1 yenerek sahadan 3 puanı alan taraf aldı.

Bordo mavili ekipte 100. maçına çıkan Anthony Nwakaeme karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Mutlu olduğunu belirten Nwakaeme, "Mutluyum. Takımı tebrik ediyorum, Vitor'u da tebrik ediyorum, çok iyi kafa vuruşuydu. Sakatlıktan döndüm ve kulübeden katkı vermeye çalıştım, böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER PUAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Her galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Biz bir yarışın içindeyiz, bu yarış kısa değil, uzun bir maraton. Her galibiyet ve her puan çok değerli. Asla kolay olmayacak ancak bu yarışı önde götürmeye hazırız" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ BAYRAM KUTLAMASINA BEN DE KATILMAK İSTEDİM"

Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan 32 yaşındaki forvet oyuncu, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum, buraya geldiğimden beri hayatımda çok şey değişti. insanların bayram kutlamasına ben de katılmak istedim" diye ekledi.