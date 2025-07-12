Orkun Kökçü’nün duygusal anları: Gözyaşlarını tutamadı…

Siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul'da...

Hollanda'dan Beşiktaş'a imza için yola çıkan Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak geçtiğimiz dakikalarda başkan Serdar Adalı ile birlikte İstanbul'a iniş yaptı.

İSTANBUL'DA ÇOŞKUYLA KARŞILANDI

Orkun siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde karşılandı.

Kökçü, burada ilk röportajını verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İlk röportajını veren Orkun Kökçü, duygusal anlar yaşadı.

"Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullanan Kökçü, gözyaşlarına hakim olamadı.

"KENDİSİNE, AİLESİNE DİK DURUŞLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamasında, şöyle dedi:

Orkun Kökçü, yuvasına hoş geldi. Kendisine, ailesine dik duruşları için teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Çok başarılar yaşarız hep birlikte. Hepimize hayırlı olsun.

"AİLEME KAVUŞTUM"

Orkun Kökçü taraftarlara da bir mesaj verdi.

Kökçü, şu sözleri sarf etti: