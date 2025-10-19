Rekorlara doymuyor: 40 yaşındaki Ronaldo'dan muhteşem gol

- Al Nassr, Al Fateh'i 5-1 yenerek Suudi Arabistan Ligi'nde 5'te 5 yaptı.
- 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, uzak mesafeden attığı muhteşem golle kariyerindeki 949. golünü kaydetti.
- Al Nassr, 15 puanla liderliğini sürdürdü.
Suudi Arabistan Ligi 5. hafta maçında Al Nassr ile Al Fateh karşı karşıya geldi.
Al-Awwal Stadyumu'nda oynanan maçı Al Nassr, 5-1'lik skorla kazandı.
NASSR'DAN FARKLI TARİFE
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13, 68 ve 79. dakikada Joao Felix, 60. dakikada Cristiano Ronaldo, 75. dakikada Kingsley Coman kaydetti.
Al Fateh'in golü 54. dakikada, Sofiane Bendebka ile geldi.
RONALDO 949. GOLÜNÜ ATTI
Portekizli yıldız Ronaldo, 90'a gönderdiği muhteşem şutla kariyerindeki 949. golünü attı.
40 yaşındaki yıldızın attığı golün mesafe ve açısı, futbolseverlerden tarafından büyük ilgi gördü.
LİGE 5'TE 5 İLE BAŞLADI
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.
Al Fateh ise 1 puanla son sıralarda kaldı.
(Görüntüler S Sports’tan alınmıştır.)