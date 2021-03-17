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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında Real Madrid ve Manchester City, bir üst tura atlayan takımlar oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 01:22
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 01:26
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında İspanyol devi Real Madrid, sahasında İtalyan rakibi Atalanta'yı ağırladı.

    İlk maçı 1-0 kazanan İspanyol ekibi, rövanşı da 3-1 alarak üst turas adını yazdırdı.

    Karşılaşmada Real'in golleri 34'te Karim Benzema, 60'ta penaltıdan Sergio Ramos ve 84'te Marco Asensio'dan gelirken, Atalanta'nın tek golünü 83'te Luis Muriel kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    MANCHESTER CİTY RÖVANŞTA DA 2 GOL ATTI

    Gecenin diğer maçında Guardiola'nın başında olduğu İngiliz kulübü Manchester City, sahasında Alman rakibi Borussia Mönchengladbah'ı konuk etti.

    İlk maçı 2-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanşı da 2-0 alarak çeyrek finale yükseldi.

    Karşılaşmada goller 12. dakikada Kevin De Bruyne ve 18'de İlkay Gündoğan'dan geldi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

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