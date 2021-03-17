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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında Real Madrid ve Manchester City, bir üst tura atlayan takımlar oldu.