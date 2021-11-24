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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 8 maç oynandı. İşte sonuçlar..
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 00:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada A, E, F, G ve H gruplarında gruplarında oynanan karşılaşmalar sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev 1-2 Bayern Münih
Villarreal 0-2 Manchester United
Chelsea 4-0 Juventus
Barcelona 0-0 Benfica
Sevilla 2-0 Wolfsburg
Malmö 1-1 Zenit
Lille 1-0 Salzburg
Young Boys 3-3 Atalanta