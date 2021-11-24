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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 8 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 00:57
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada A, E, F, G ve H gruplarında gruplarında oynanan karşılaşmalar sona erdi.

    Sonuçlar şöyle:

    Dinamo Kiev 1-2 Bayern Münih

    Villarreal 0-2 Manchester United

    Chelsea 4-0 Juventus

    Barcelona 0-0 Benfica

    Sevilla 2-0 Wolfsburg

    Malmö 1-1 Zenit

    Lille 1-0 Salzburg

    Young Boys 3-3 Atalanta

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