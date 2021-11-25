Euro
13.6103
2.11%
Dolar
12.149
2.2%
Altın
697.26
2.01%
Borsa
1.812
1.55%
Bitcoin
705.704
-1.19%
BTXN Coin
39.00
56.00%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 00:58
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 01:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi.

    BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETTİ

    C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş,  Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi.

    Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    SİYAH BEYAZLILAR YİNE PUAN ALAMADI

    Grubundaki beşinci maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, yine puan alma başarısı gösteremedi.

    Grubundaki ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmalarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Ajax'a ise evinde 2-1 yenildi.

    AVRUPA LİGİ DE OLMADI

    Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma fırsatını daha önce yitiren Beşiktaş, üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam etme şansını da kaybetti.

    C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen ve 5'te 5 yapan Ajax ise puanını 15'e çıkardı.

    Sonuçlar şöyle:

    Beşiktaş 1-2 Ajax

    Inter 2-0 Şahtar Donetsk

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Sporting Lizbon 3-1 Dorussia Dortmund

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Manchester City 2-1 PSG

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    Atletico Madrid 0-1 Milan

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    Liverpool 2-0 Porto

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    Club Brugge 0-5 RB Leipzig

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    Sheriff 0-3 Real Madrid

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #8

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #9

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #10

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #11

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #12

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir