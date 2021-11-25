UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi.

BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETTİ

C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

SİYAH BEYAZLILAR YİNE PUAN ALAMADI

Grubundaki beşinci maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, yine puan alma başarısı gösteremedi.

Grubundaki ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmalarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Ajax'a ise evinde 2-1 yenildi.

AVRUPA LİGİ DE OLMADI

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma fırsatını daha önce yitiren Beşiktaş, üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam etme şansını da kaybetti.

C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen ve 5'te 5 yapan Ajax ise puanını 15'e çıkardı.

Sonuçlar şöyle:

Beşiktaş 1-2 Ajax

Inter 2-0 Şahtar Donetsk

Sporting Lizbon 3-1 Dorussia Dortmund

Manchester City 2-1 PSG

Atletico Madrid 0-1 Milan

Liverpool 2-0 Porto

Club Brugge 0-5 RB Leipzig

Sheriff 0-3 Real Madrid