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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 00:58
- Güncelleme : 25.11.2021 - 01:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi.
BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETTİ
C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi.
Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
SİYAH BEYAZLILAR YİNE PUAN ALAMADI
Grubundaki beşinci maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, yine puan alma başarısı gösteremedi.
Grubundaki ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmalarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Ajax'a ise evinde 2-1 yenildi.
AVRUPA LİGİ DE OLMADI
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma fırsatını daha önce yitiren Beşiktaş, üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam etme şansını da kaybetti.
C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen ve 5'te 5 yapan Ajax ise puanını 15'e çıkardı.
Sonuçlar şöyle:
Beşiktaş 1-2 Ajax
Inter 2-0 Şahtar Donetsk
Sporting Lizbon 3-1 Dorussia Dortmund
Manchester City 2-1 PSG
Atletico Madrid 0-1 Milan
Liverpool 2-0 Porto
Club Brugge 0-5 RB Leipzig
Sheriff 0-3 Real Madrid