Abdülkerim Bardakcı'dan Bodo/Glimt maçı öncesi açıklama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Bu kritik müsabaka öncesinde Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.