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Şampiyonlar Ligi



Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu oldu

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu oldu Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürürken milli futbolcumuz Arda Güler de Devler Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.