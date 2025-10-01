Arne Slot: Kesinlikle hayal kırıklığına uğradık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Müsabakayı değerlendiren Slot, şu şekilde konuştu:

Kesinlikle hayal kırıklığına uğradık. Maça kazanmak için çıkmıştık ama bunu başaramadık. Benim için Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Takım açısından beğeneceğim çok fazla nokta vardı. İlk yarıda Crystal Palace maçına göre daha iyiydik. İkinci yarıda gittikçe pozisyona girmek zor hale geldi. Galatasaray, her şeyiyle takım savunmasına odaklandı. Bu konuda haklarını teslim etmem lazım.

"RAKİBİN AYAĞINA MÜDAHALE YOKTU"

Galatasaray'ın kazandığı ve galibiyet golünün geldiği penaltı pozisyonu "ağır bir karar" olarak nitelendiren Slot, şu ifadeleri kullandı: