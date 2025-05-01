Barcelona ve Inter'in 6 gollü düellosunda kazanan çıkmadı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Barcelona, Inter'i ağırladı.

Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Henüz 1. dakikada Marcus Thuram ile öne geçen Inter'in diğer gollerini 21 ve 63. dakikalarda Denzel Dumfries attı.

Barcelona'nın sayılarını 24. dakikada Lamine Yamal, 38. dakikada Ferran Torres ile 65. dakikada Raphinha kaydetti.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve Dumfries'in ikinci golünün asistini yapan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

RÖVANŞ 6 MAYIS'TA

Karşılaşmanın rövanşı 6 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Arsenal- Paris St Germain eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.