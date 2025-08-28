Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 3 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Portekiz ekibi Benfica'ya rövanşta 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu attı.

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

CLUB BRUGGE 6, KOPENHAG 2 GOLLE TURLADI

İlk karşılaşmada 3-1 galip gelen Belçika temsilcisi Club Brugge, rövanşta ağırladığı İskoçya ekibi Rangers'ı 6-0 mağlup etti.

Rakibine iki maçta 9 gol atan Club Brugge'e turu getiren golleri Nicolo Tresoldi 3, Hans Vanaken 32, Joaquin Seys 41 ve 45, Aleksandar Stankovic 45+2, Christos Tzolis ise 50. dakikada kaydetti.

Rangers'ta Max Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Danimarka'nın Kopenhag takımı ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Basel'i ağırladı.

Kopenhag, 46. dakikada Andreas Cornelius ve 84. dakikada penaltıdan Youssoufa Moukoko'nun golleriyle 2-0 galip geldi.

KARABAĞ KATILMIŞTI

Azerbaycan ekibi Karabağ'ın ardından Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, adlarını Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına yazdırdı.

Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan sonra Fenerbahçe, Rangers ve Basel de UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kaldı.