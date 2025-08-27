Abone ol: Google News

Benfica - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 20:51
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Turun ilk maçı golsüz eşitlikle sona ermişti.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro, Aursnes, Pavlidis, Kerem

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

