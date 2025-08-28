Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off Turu’nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

KEREM PAYLAŞIMI

Maçın sonrasında ise Benfica Kulübü, resmi hesabından 35. dakikada turu getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Portekiz ekibi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem'i paylaşarak "Turkish Delight (Türk Lokumu)" notunu düştü.

GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından çarpıcı bir hareket yaptı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın maçın ardından soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda yer almadı.