Fenerbahçe, 27 yıl sona bir ilki başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 22:31

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Archie Brown, Jhon Duran, Fred, En Nesyri ve Talisca attı.

Toplam skorda 6-4 üstünlük kuran Fenerbahçe play-off turuna yükseldi.

27 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek tarihinde 27 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Opta verilerine göre; Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998-99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

