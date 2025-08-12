Fenerbahçe, 27 yıl sona bir ilki başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yendi.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Archie Brown, Jhon Duran, Fred, En Nesyri ve Talisca attı.
Toplam skorda 6-4 üstünlük kuran Fenerbahçe play-off turuna yükseldi.
27 YIL SONRA İLK
Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek tarihinde 27 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Opta verilerine göre; Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998-99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.