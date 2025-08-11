Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçını Hollanda takımı Feyenoord ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 40. MAÇ

