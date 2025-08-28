Fenerbahçe'nin Devler Ligi hasreti devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

İlk maçı evinde golsüz tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçta ilk yarıda kalesinde gördüğü gol sonrası pozisyon üretmekte sıkıntı yaşarken sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasına kalamadı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti.

2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı.

Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev ve 2024'te Lille'e elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasreti 17 yıla çıktı.

Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-2 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek play-off turuna yükseldi.

Bu turda da Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda kaybetti.

AVRUPA LİGİ'NDE 8 SEZON OYNADI

Fenerbahçe, Haziran 2009'da statü değişikliğine gidilen UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 sezon yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 7 sezonda bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. 4 kez de grubunu lider tamamladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon uygulanan lig aşamasında da ilk 24'te yer alarak play-off turuna yükseldi, kupaya son 16 turunda veda etti.

Fenerbahçe en başarılı sezonu olan 2012-2013'te yarı finalde Benfica'ya elenerek final şansını kaybetti.