Feyenoord - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FEYENOORD 1-0 FENERBAHÇE

30' Jordan Bos sol kanattan topu getirdi yaptığı ortada tpo sağa açıldı ve pozisyon devam etti. Ceza sahası içinde yaşanan tehlikeli karambolden net bir vuruş çıkmadı.

29' Oğuz Aydın sağ kanatta topla buluştu. Rakibini geçmek isterken topu kaybetti.

28' Faul sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

27' İrfan Can Eğribayat oyunu kurdu. Attığı uzun topta En-Nesyri'ye faul yapıldı.

26' Mücadelede iki takım da üstünlük kurmaya çalışsa da top iki tarafta da kalmıyor.

25' Mert Müldür, araya bırakılan topta müdahale ederek olası bir Feyenoord tehlikesini engellemiş oldu.

24' İki takım arasında karşılıklı top kayıpları yapılıyor.

23' Lotomba'nın tacında top Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırıldı.

22' Fenerbahçe taç atışını kullandı Amrabat'ın uzun topunda top Archie Brown ile buluşamadı.

21' Fenerbahçe rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışıyor.

20' Feyenoord ortasında Sem Steijn'ın ayağı Skriniar'ın kafasına geldi. Karar faul

19' Timber'in uzaktan vurduğu şut savunmaya çarparak ağlara gitti.

19’ Gol … Feyenoord 1-0 Fenerbahçe (Timber)

18' Archie Brown'ın sol kanattan yaptığı ortasında savunma son anda araya girdi.

17' Topa sahip olma oranı Feyenoord lehine 59-41 şeklinde devam ediyor.

16' Jordan Lotomba'nın başlattığı atakta pas Fenerbahçe savunması tarafından engellendi. Tehlike yok

15' Archie Brown'ın Youssef En-Nesyri'ye yolladığı uzun top kalecide kaldı.

15' Hakem, Jayden Oosterwolde'nin pozisyonu için VAR'dan devam uyarısı geldiğini işaret etti.

14' Lotomba'nın ortasında Oosterwolde'nin eline çarpan topta Feyenoord penaltı bekliyor.

13' Feyenoord, topu kontrol eden taraf. Oyuncular orta mesafeli paslarla şut arıyor.

12' Anis Hadj Moussa'n ın getirdiği topta ceza sahasına gönderilen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

11' Fenerbahçe, Feyenoord'un baskısını kırdı En Nesyri'ye gönderilen uzun topta Archie Brown'a dönen top pozisyon bulamadan Feyenoord kalesinden uzaklaştı.

10' Hadj Mousssa'nın getirdiği topta In-Beom Hwang'ın ortası auta gitti.

9' Fenerbahçe yarı alanından pasla çıkmaya çalışıyor.

8' Feyenoord'da Timber'in vuruşu auta gitti.

7' Feyenoord tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

6' Fenerbahçe, sağ kanattan Oğuz ile geldi. İçeri çevrilen topta Fenerbahçeli futbolcular vuruşta başarısız oldu.

5' Feyenoord korner vuruşu kazandı. Vuruşta top auta gitti.

4' Feyenoord, kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor

3' Fenerbahçe, Feyenoord'un baskı yapma çabasına karşılık veriyor.

2' Feyenoord taraftarının desteğiyle maça hızlı paslarla başladı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk oluyor.

De Kuip Stadı'nda oynanan müsabaka TSİ 22.00'de başladı.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

İLK 11'LER