Futbolda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Münih şehri

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, yarın Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Münih Olimpiyat Park'ta 29 Mayıs'ta başlayan ve 1 Haziran'a kadar sürecek UEFA Şampiyonlar Festivali, final maçı öncesinde açık hava gösterisine dönüşerek futbol ve müzik tutkunlarını da bir araya getirecek.

MÜNİH ŞEHRİ

Yaklaşık 1,6 milyonluk nüfusa sahip Münih, Almanya'nın Berlin ve Hamburg'dan sonra üçüncü büyük şehridir. Münih, Bavyera Alpleri'nin kuzeyinde ve İsar Nehri kıyısında kurulmuştur.

Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek Milano şehrinin temsilcisi Inter Kulübü'ne yaklaşık 500 kilometre, başkent Paris'in PSG ekibine ise yaklaşık 850 kilometre uzakta bulunuyor.

Gotik Sanat etkisi altındaki şehrin en büyük katedrali olan ve 1468 yılında başlanarak 20 yılda tamamlanan Frauenkirche, bu gotik yapılara bir örnektir.

Şehir, II. Dünya Savaşı sırasında yoğun bombardımanla tahrip edilmiş ve 6 yıllık süre içinde 71 hava saldırısına uğramıştı.

Münih'in dünyaca ünlü turistik yerleri arasında Frauenkirche'nin yanı sıra Altes Rathaus (Eski Belediye Binası) ve dünyanın en büyük şehir içi parklarından biri olan yaklaşık 640 futbol sahasına eşdeğer bir alanı kaplayan İngiliz Bahçesi ilgi görüyor.

EURO 2024'TE 6 MÜSABAKAYA KAPISINI AÇTI

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçı da Münih'teki Allianz Arena'da oynandı.

2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Allianz Arena'da 6 maç yapıldı.

Turnuva, 14 Haziran 2024'te Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçıyla başlarken stadyum, toplamda 4 grup karşılaşması, birer de son 16 tur ve çeyrek final maçına sahne oldu.

EURO 2020'DE 4 MAÇ OYNANDI

Allianz Arena'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 4 maç oynandı.

Avrupa'nın 11 ülkesinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de düzenlendi. Turnuvanın 3 grup ve 1 çeyrek final karşılaşması, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi.

2016 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Bavyera eyaletindeki Allianz Arena, 2005 yılında yapıldı. Geride kalan yaklaşık 20 yıllık süreçte Bayern Münih'in tarihi maçlarına da tanık olan 66 bin kişi kapasiteli stat, uluslararası 2 büyük organizasyona da kapılarını açtı.

Altyapı ve çevre çalışmalarıyla 550 milyon euroya inşa edilen statta, ilk büyük organizasyon 2006'da düzenlendi. Dev futbol kompleksinde, 2016 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Almanya ile Kosta Rika arasındaki açılış maçı dahil 6 karşılaşma oynandı.

2012 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAYERN MÜNİH'İN ÜZÜNTÜSÜNE SAHNE OLDU

Allianz Arena, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline de ev sahipliği yaptı.

Bayern Münih, iç saha maçlarını oynadığı statta yapılan final maçında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaştı. Kendi sahasında ciddi bir motivasyon üstünlüğüyle maça çıkan Bayern Münih, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 4-3 mağlup oldu.

Chelsea, Bavyera temsilcisini sahasında mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.