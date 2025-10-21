Galatasaray, Avrupa'da 331. kez mücadele edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 330 maçta mücadele etti. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. ekip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 453 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan Devler Ligi'ne katıldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

DEVLER LİGİ'NDE 160. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 160. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 124 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 42 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 166 kez sarsan Galatasaray kalesinde 268 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

İÇ SAHADA BAŞARILI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında iç sahadaki iyi performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 330 müsabakanın 163'üne iç sahada çıktı. Taraftarının desteğiyle iyi bir performans sergileyen Galatasaray; 78 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda attığı 271 gole karşılık kalesinde 194 gol gördü.

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 100. iç saha maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray 97 karşılaşmada 45 galibiyet, 29 beraberlik alırken 23 kez de mağlup oldu. Rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, rakiplerinin 108 golünü önleyemedi.

SAHASINDAKİ SON 20 AVRUPA MAÇININ 17'SİNDE YENİLMEDİ

Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 20 müsabakanın 17'sinde bileği bükülmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 20 maçta, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 6 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakaların 19'unda gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 39 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 30 golünü engelleyemedi.

AVRUPA'DA SON 12 MÜSABAKADA 3 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 müsabakanın 9'unda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 2'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi.