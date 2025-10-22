Galatasaray - Bodo/Glimt - CANLI SKOR

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 BODO/GLIMT

8' Galatasaray'da yeniden Leroy Sane ve Victor Osimhen iş birliğinde Sane'nin ortasına Osimhen kafayı vuruyor, ancak kaleci Haikin topu yeniden çıkarmayı başarıyor.

7' Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Leroy Sane'nin ceza sahasına ortasına Victor Osimhen yükselerek vurdu, kaleci Haikin soluna uzanarak topu kurtarmayı başardı.

7' Temsilcimiz Galatasaray, oyunun bu bölümünde sağlı sollu atakları ile Bodo/Glimt kalesini ablukaya aldı.

5' Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. maçında gol attı.

3' Temsilcimiz Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıda Lemina topu kapmasının hemen ardından savunma arkasına sarkan Victor Osimhen'e aradan pasını çıkardı. Victor Osimhen ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi. Temsilcimiz karşılaşmada 1-0 önde!

3’ Goool… Galatasaray 1-0 Bodo/Glimt (Osimhen)

3' Galatasaray'da Victor Osimhen, bandaj yapılmasının ardından oyun alanına geri döndü.

2' Temsilcimiz Galatasaray'da Victor Osimhen, Aleesami ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 19.45'te başladı.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanıyor.

GALATASARAY VE BODO'NUN ALDIĞI SONUÇLAR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı.

Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Hogh, Hauge