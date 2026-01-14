Domenico Tedesco, yönetime teşekkür etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"3-4 POZİSYON ÜRETTİK"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi olmalıydık. Yine de 3-4 net pozisyon ürettik.

"MAÇ ZORLAŞIYOR"

Tedesco, açıklamalarına şöyle devam etti:

Böyle maçlarda bunları atamazsanız, maç zorlaşıyor. Rakip de iyi savunma yaptı. İyi ki son dakikalarda Talisca'nın golü geldi.

N'GOLO KANTE YANITI

Transfer gündeminde yer alan N'Golo Kante hakkında Tedesco, şunları dedi:

Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Yönetime seslenen Domenico Tedesco, şu sözleri sarf etti: