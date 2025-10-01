Galatasaray evindeki yenilmezliği 28 maça çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.
Müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezliğine devam etti.
SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.
SERİ 28 MAÇ
Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.