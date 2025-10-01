Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 6. galibiyetini yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz takımı Liverpool'u 1-0'lık skorla yendi.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 25. maçını oynadı.

GALATASARAY'DAN 6. GALİBİYET

Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

LIVERPOOL, 5. YENİLGİSİNİ ALDI

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 13. müsabakada 5 mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.