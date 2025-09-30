Galatasaray - Liverpool - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL

16' Penaltı noktasının başına gelen Victor Osimhen topu ağlarla buluşturuyor ve temsilcimiz Liverpool karşısında 1-0 öne geçiyor.

16’ Goool … Galatasaray 1-0 Liverpool (Osimhen) (P)

15' Galatasaray'ın hızlı hücumunda Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına çok iyi girdi. Szoboszlai ile teke tek kalan Barış çalımla geçmek istedi ancak ayağının takılması sonucu yerde kaldı. Fransız hakem pozisyonun ardından beyaz noktayı gösterdi!

14' Liverpool hücumunda Gakpo'nun pasıyla karşı karşıya kalan Ekitike'nin şutu çizgiden çıktı.

10' Karşılaşmanın bu bölümünde Liverpool kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

8' Liverpool'un sol kanattan gelişen hücumunda Gakpo ceza sahası ön alanına ortasını açtı. Kale önünde yükselen Ekitike'nin kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

7' Liverpool'da Frimpong'un ön direğe kestiği ortayı yeniden savunmada Davinson Sanchez uzaklaştırdı.

5' Liverpool atağında sağ kanattan içeriye yerden çeviren Frimpong'un ortasını ön alanda Davinson Sanchez engelledi ve topu kornere uzaklaştırdı.

2' Galatasaray'da Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına koşan Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Sol çaprazda ceza sahasına sokulan Barış, karşı karşıya pozisyonda Alisson'u geçemedi!

1' Liverpool'da sağ kanattan Frimpong ile gelişen atakta Frimpong ortasını yaptı ancak top Jakobs'a çarparak kornere çıktı.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 22.00'de başladı.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstleniyor.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike