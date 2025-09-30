Galatasaray taraftarı, Diogo Jota ve Ahmet Çalık'ı andı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, İspanya’nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Diogo Jota ve bir dönem Galatasaray forması giyen 2022 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı unutmadı.
ANONS YAPILDI
Maç öncesi yapılan anonsta, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" ifadeleri kullanılırken Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yer alan bütün taraftarlar alkış tuttu.
PANKART AÇILDI
Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar kale arkasına yer alan bölümde "Rest In Peace Ahmet & Jota" pankartı açtı.